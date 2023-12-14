Dolar/TL'de son durum (14 Aralık 2023 Perşembe)

Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesiyle çıkmaza girmesi sonucu dolar/TL yükselişini sürdürdü.

Dolar/TL'de son durum (14 Aralık 2023 Perşembe)

Piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar/TL'nin yönü yukarı doğru çevrildi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü. Böylece bankadan yapılan tahminler, gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 29,04 TL'den işlem görüyor.

Dolar/TL'de son durum (14 Aralık 2023 Perşembe) - Resim : 1

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kaybıyla 28,9750'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Dün günü yüzde 0,9 azalışla 102,8 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 102,7 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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