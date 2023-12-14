Altın fiyatlarında Fed fırtınası: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü.

Bankadan yapılan tahminler, gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu. Para politikası karar metninde enflasyonun yıl boyunca yavaşladığına işaret edilirken, enflasyon tahminleri, bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldü.

FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMA İHTİMALİ YÜKSELDİ

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45'ten yüzde 87'ye çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed'in faiz kararı sonrası altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından bin 897 lira seviyesinde bulunuyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bin 882 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 750 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE

Üç günlük düşüş serisinin ardından dün yüzde 2,2 yükselişle günü 2 bin 24 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 30 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem