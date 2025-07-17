Konut Satışları Son 12 Ayın En Düşüğünde
Türkiye genelinde konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 17 bin 656 ile İstanbul, 9 bin 428 ile Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Böylece konut satışları son 12 ayın en düşük seviyesine indi.
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Kaynak: Haber Merkezi