Konut Satışları 11 Şehirde Geriledi! Dikkat Çeken İstanbul ve Silivri Detayı...

Türkiye genelinde konut satışları artış eğiliminde olsa da, İstanbul bu trende nisan ayında dahil olamadı. Depremin etkilerini yoğun hisseden megakentte, geçen ay satılan konut sayısı 18 bin 645’e gerileyerek önceki aya kıyasla %6,30’luk bir düşüş kaydetti. Bu rakam, 2025’in ilk dört ayında İstanbul için kaydedilen en düşük satış düzeyi oldu. Yaz mevsimine doğru ilerlenmesine rağmen, sahil bölgelerinde de benzer bir düşüş eğilimi dikkat çekiyor.

Depremin ardından ortaya çıkan tedirginlik ve yüksek konut kredisi faizlerinin etkisiyle satışlardaki durgunluk derinleşti. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre, mart ayında 19 bin 820 olarak kayıtlara geçen İstanbul’daki satışlar, nisanda 1.175 adet azalarak 18 bin 645’e geriledi. 4 aylık dönemde ise aylık ortalama satış sayısı 19 bin 181 olarak belirlendi.

SİLİVRİ'DE SATIŞLAR ARTTI

İstanbul’un 39 ilçesinden yalnızca 13’ünde konut satışlarında artış görüldü. Özellikle Silivri, Sultangazi ve Ataşehir gibi ilçeler öne çıkarken, Silivri’de martta 471 olan satış adedi, nisanda 483’e yükseldi. Arnavutköy’de satışlar 339’dan 398’e çıkarken, Çatalca’da ise 40’tan 67’ye yükselerek dikkat çekti. Artış görülen ilçelerin büyük kısmında metrekare fiyatlarının il ortalamasının altında olması, bu bölgelere yönelimi artırıyor.

ESENYURT ZİRVEDE

İstanbul’da en fazla konut satışının gerçekleştiği ilçe yine Esenyurt oldu. Ancak burada da bir düşüş yaşandı; martta 2.541 olan satış sayısı, nisanda 2.478’e geriledi. Esenyurt’u 959 konutla Başakşehir, 845’le Pendik ve 749’la Kadıköy takip etti. En az konut satışı ise 27 adetle Adalar’da gerçekleşti; onu 67 satışla Şile, Beykoz ve Çatalca izledi.

11 İLDE SATIŞLAR GERİLEDİ

İstanbul dışında da birçok ilde benzer bir yavaşlama dikkat çekti. TÜİK verilerine göre, konut satışlarının nisanda gerilediği 11 il arasında İzmir, Antalya, Muğla ve Yalova gibi sahil kentleri yer alıyor. Özellikle yaz sezonu öncesinde bu şehirlerdeki düşüş, sektördeki duraksamanın daha geniş çaplı olduğunu ortaya koydu. İzmir’de satışlar 499, Antalya’da 451, Muğla’da ise 275 adet azaldı.

KONUT KREDİLERİNDE FAİZ ARTTI

Konut kredisi faizlerinin artışı da satışlardaki düşüşün bir diğer önemli nedeni olarak görülüyor. Sektör temsilcilerine göre faizler %3,09 seviyesine çıkarken, 1 milyon TL’lik bir kredi için toplam geri ödeme yaklaşık 3,8 milyon TL’ye ulaşıyor. Bu durum alıcıların finansman erişimini kısıtlıyor. BDDK verilerine göre de konut kredisi hacmi, son haftalarda yavaşlayarak 569,42 milyar TL’ye yükseldi. Bu da krediye olan ilginin giderek azaldığını gösteriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi