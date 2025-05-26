Altın Fiyatları Rekor Seviyeye Yakın! İşte 26 Mayıs Güncel Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları

2025 yılına ekonomik belirsizlikler damgasını vururken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altına olan ilgiyi yeniden alevlendirdi. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde fiziki altın talebi yüzde 13 artarak 257 tona ulaştı. Yükselen enflasyon, jeopolitik riskler ve borç krizine dair endişeler yatırımcıları korunaklı varlıklara yöneltiyor. Altın da bu süreçte en çok tercih edilen araçların başında geliyor.

KÜÇÜK YATIRIMCILAR DA ALTINI TERCİH EDİYOR

Altın, artık sadece profesyonel yatırımcıların değil, bireysel tasarruf sahiplerinin de radarında. Risklerden korunmak isteyen küçük yatırımcılar, portföylerini güvenceye almak için fiziki altın alımına yöneliyor. Özellikle siyasi ve ekonomik gelişmelere duyarlı olan kesimler, altını uzun vadeli güvenli bir sığınak olarak değerlendiriyor. Altın aramalarındaki artış, bu eğilimin dijital platformlara da yansıdığını gösteriyor.

'DR. KIYAMET'TEN UYARI

Altın yatırımıyla tanınan ve “Dr. Kıyamet” lakabını taşıyan Marc Faber, altının portföydeki ağırlığının yüzde 25 olması gerektiğini savunuyor. Faber, yaklaşan borç krizine ve finansal piyasalarda yaşanacak sarsıntılara dikkat çekerek “Borç krizi kaçınılmaz” uyarısında bulunuyor. Bu öngörü doğrultusunda altın alımını sürdüren Faber, yatırımcılara da temkinli olma çağrısında bulunuyor. Ona göre enflasyon ve borç sarmalı piyasaları daha da kırılgan hale getirecek.

Dünya Altın Konseyi Piyasa Stratejisti Joe Cavatoni de benzer bir görüşte. Cavatoni, doların değer kaybı, kamu borçlarındaki artış ve ABD ekonomisindeki zayıflığın altına olan talebi körüklediğini ifade ediyor. “Fiyatlar yıl boyunca destek bulmaya devam edecek” diyen Cavatoni, altının 2025’te güçlü bir performans sergileyeceğini öngörüyor. Google'daki “altın” aramalarının artışı da bu görüşleri destekler nitelikte.

FİZİKİ ALTINA TALEP VAR

Genesis Gold Group CEO’su Jonathan Rose ise altın talebindeki yükselişi “krize hazırlıklı bireylerin” tercihlerine bağlıyor. Rose’a göre, bu grup sadece “felaket senaryoları” nedeniyle değil, rasyonel bir hazırlık anlayışıyla altına yöneliyor. Genesis müşterilerinin yüzde 70’i fiziksel altını doğrudan teslim almak istiyor; bu oran geçmişte yüzde 20 civarındaydı.

Altının performansı da bu ilgiyi doğrular nitelikte. 2025'in başından bu yana ons altın fiyatı yüzde 25 yükselerek S&P 500’ü geride bıraktı. Aynı dönemde S&P 500 yüzde 1 oranında değer kaybı yaşadı. StoneX teknik stratejisti Michael Boutros, “Piyasada korkular abartılı olabilir, ancak belirsizlik sürdükçe altın değer kazanmaya devam edecek” yorumunda bulunuyor.

GRAM REKOR SEVİYEYE YAKIN

Öte yandan altın haftaya yükselişle başladı. 6 Mayıs'ta 4 bin 255 seviyesine yükselerek rekor kıran gram altın, güne bu seviyeye yakın noktada başladı.

26 Mayıs güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.200,00 TL

Çeyrek altın 6.935,00 TL

Yarım altın 13.871,00 TL

Tam altın 27.430,05 TL

Cumhuriyet altını 27.613,00 TL

Gremse altın 68.785,48 TL

ONS altın 3.348,91 Dolar

Kaynak: Haber Merkezi