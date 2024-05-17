Konut satış rakamları açıklandı: 3 yılın dibinde

Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında geçen yıla göre yüzde 11,8 azalarak Mayıs 2021'den beri en düşük satış olarak tarihe geçti.

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Konut satış rakamları açıklandı: 3 yılın dibinde

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı konut satışını, yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini ve 2023 yılı gençlik istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Bu rakam, Mayıs 2021'den beri en düşük satış sayısı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,8 azalışla 75 bin 569'a geriledi.

Ocak-nisan döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 355 bin 173'e düştü.

İstanbul, nisan ayında konut satışlarında 12 bin 406'yla en yüksek paya sahip il oldu.

Bu kenti 6 bin 272 konut satışıyla Ankara, 4 bin 427 satışla Antalya takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 18'le Ardahan, 35'le Hakkari ve 49'la Tunceli oldu.

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Kaynak: AA

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