Dolarda günün ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2580 liradan, euro 35,0380 liradan güne başladı.

Dolarda günün ilk rakamları

Türk lirası, mart ayında dolar karşısında yüzde 3.5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. Lira, mayıs ayında da yatay seyrini sürdürüyor.

Serbest piyasada 32,2560 liradan alınan dolar, 32,2580 liradan satılıyor. 35,0360 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 35,0380 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,1910 lira, euro'nun satış fiyatı ise 35,0760 lira olmuştu.

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