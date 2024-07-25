Konut Kredisinde 'EFT' Oyunu: Bankaların Kestiği Ücret Şoke Etti

Bankaların konut kredisini kişi adına açılan hesaba aktardığı, oradan yine banka yetkilisi tarafından EFT ücretinin kesilip konutunu satan kişiye gönderildiği anlaşıldı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik gönderim için 1000 TL ücret kesiliyor.

Konut Kredisinde 'EFT' Oyunu: Bankaların Kestiği Ücret Şoke Etti

Son yıllarda katlanan enflasyon ve hayat pahalılığıyla büyük geçim zorluğu yaşayan vatandaşın konut kredisine olan ihtiyacı da arttı. Konut kredisi başvurularında hayat sigortası, ekspertiz ücreti, DASK ve damga vergisi gibi masrafları tahsil eden bankaların ise EFT ücreti adı altında başvuru sahibinden ücret kesintisi yaptığı ortaya çıktı.

Birçok vatandaş konuyla ilgili sosyal medya hesaplarında ve şikayet sitelerinde duruma tepki gösterdi.

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Bankaların uygun görülen krediyi kişi adına açılan hesaba aktardığı buradan yine banka yetkilisi tarafından EFT ücreti kesilerek konutunu satan kişiye gönderildiği tespit edildi.

Yaklaşık 1 milyon TL'lik gönderim için 1000 TL ücret kestiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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