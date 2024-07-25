Konut Kredisinde 'EFT' Oyunu: Bankaların Kestiği Ücret Şoke Etti

Son yıllarda katlanan enflasyon ve hayat pahalılığıyla büyük geçim zorluğu yaşayan vatandaşın konut kredisine olan ihtiyacı da arttı. Konut kredisi başvurularında hayat sigortası, ekspertiz ücreti, DASK ve damga vergisi gibi masrafları tahsil eden bankaların ise EFT ücreti adı altında başvuru sahibinden ücret kesintisi yaptığı ortaya çıktı.

Birçok vatandaş konuyla ilgili sosyal medya hesaplarında ve şikayet sitelerinde duruma tepki gösterdi.

1 MİLYONA BİN LİRA KESİNTİ

Bankaların uygun görülen krediyi kişi adına açılan hesaba aktardığı buradan yine banka yetkilisi tarafından EFT ücreti kesilerek konutunu satan kişiye gönderildiği tespit edildi.

Yaklaşık 1 milyon TL'lik gönderim için 1000 TL ücret kestiği öğrenildi.

Kaynak: İHA