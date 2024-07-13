1 Milyon Liralık Konut Kredisinde Oranlar Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları konut kredisi maliyetlerinde önemli değişikliklere neden oluyor. Eğer 1 milyon 250 bin liralık konut kredisi çekerseniz, ne kadar geri ödersiniz?

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1 Milyon Liralık Konut Kredisinde Oranlar Değişti

1 milyon 250 bin TL tutarında konut kredisi kullananların Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING ve Garanti BBVA bankalarındaki aylık taksit ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi.

Piyasadaki en düşük faiz oranlarına sahip konut kredilerine olan talep devam ediyor, ancak faiz oranlarındaki küçük değişiklikler bile toplam geri ödeme miktarını büyük ölçüde etkileyebiliyor.

İşte bankaların güncel konut kredisi faiz oranları...

ING Konut Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 40.235 TL
Faiz Oranı: %3,14
Toplam Ödeme: 4.844.546 TL

Garanti BBVA Konut Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 40.934 TL
Faiz Oranı: %3,20
Toplam Ödeme: 4.923.626 TL

Vakıfbank Konut Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 47.927 TL
Faiz Oranı: %3,79
Toplam Ödeme: 5.758.587 TL

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 53.974 TL
Faiz Oranı: %4,29
Toplam Ödeme: 6.484.610 TL

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