1 Milyon Liralık Konut Kredisinde Oranlar Değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları konut kredisi maliyetlerinde önemli değişikliklere neden oluyor. Eğer 1 milyon 250 bin liralık konut kredisi çekerseniz, ne kadar geri ödersiniz?
1 milyon 250 bin TL tutarında konut kredisi kullananların Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING ve Garanti BBVA bankalarındaki aylık taksit ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi.
Piyasadaki en düşük faiz oranlarına sahip konut kredilerine olan talep devam ediyor, ancak faiz oranlarındaki küçük değişiklikler bile toplam geri ödeme miktarını büyük ölçüde etkileyebiliyor.
İşte bankaların güncel konut kredisi faiz oranları...
ING Konut Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 40.235 TL
Faiz Oranı: %3,14
Toplam Ödeme: 4.844.546 TL
Garanti BBVA Konut Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 40.934 TL
Faiz Oranı: %3,20
Toplam Ödeme: 4.923.626 TL
Vakıfbank Konut Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 47.927 TL
Faiz Oranı: %3,79
Toplam Ödeme: 5.758.587 TL
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 53.974 TL
Faiz Oranı: %4,29
Toplam Ödeme: 6.484.610 TL