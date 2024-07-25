2 Dev Şirket Arasında İş Birliği

Multinet Up, kullanıcılarına daha geniş bir alışveriş ağı sunmak amacıyla kişisel bakım marketi Gratis ile işbirliği yapacak.

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2 Dev Şirket Arasında İş Birliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, çalışan giderlerinin tamamına yönelik kapsayıcı bir platform sunmak hedefiyle gerçekleştirdiği işbirliklerine yenisini ekledi. Makyaj ürünlerinden bebek bakım ve ev-yaşam ürünlerine kadar 15 bini aşkın ürünü tüketicilerle buluşturan Gratis ile yapılan işbirliği, çalışanlara teşvik ve motivasyon sağlamayı, kişisel bakım ve kozmetik ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmayı amaçlıyor.

İşverenler ise çalışan teşvik ve ödüllendirme sistemleri kapsamında gerçekleştirdikleri kurumsal hediye gönderimlerinde Gratis'i tercih ederek hem KDV muafiyetinden yararlanarak tasarruf edecek hem de çalışanlarını mutlu edecek.

İşbirliği kapsamında telefonlarına Gratis hediye kodu gönderilen çalışanlar, hediye kodlarının içerisindeki bakiyelerini Türkiye'deki tüm Gratis mağazalarındaki alışverişlerde kullanabilecek. Kullanıcılar ayrıca, Gratis mağazaları içinde yer alan Gratis Beauty merkezlerinde sertifikalı ve deneyimli güzellik uzmanlarından alacakları profesyonel hizmetlerin ödemelerini de gönderilen hediye kodu ile gerçekleştirebilecek.

Bakiye yükleme tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerliliği olan hediye kodu sadece mağazalarda geçerli olurken Gratis online alışveriş sitesi ve Gratis mobil uygulamasında geçerli olmayacak.

Kaynak: AA

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