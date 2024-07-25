Bankada Parası Olanlar Dikkat! Mevduat Faizinde Oranlar Değişiyor

Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası, bu hamlesiyle mevduat faizlerinde önemli değişikliklere yol açabilir.

TCMB bu tedbirlerle birlikte, artık “piyasadan TL alan” konumuna geçecek. Böylece sistemde oluşan fazla TL likiditesi çekilecek.

Yerel seçimlerin ardından geçen sürede, hızlı yabancı sermaye girişi ve içeride döviz hesaplarında yaşanan hızlı çözülmeye birlikte, TCMB’nin swap hariç net rezervleri 20 milyar doların üzerine çıktı. Toplam rezervler de 12 Temmuz haftasında 153,8 milyar dolarla rekor kırdı. Yeterli döviz rezervine yaklaşan TCMB, bir yandan TL likiditesine de yoğunlaşıyor.

LİKİDİTE FAZLALIĞI NEDİR?

Likidite fazlalığı, “dolaşımdaki yerli para arzının yüksek olması” anlamına geliyor. Böyle durumlarda merkez bankaları, para arzını, para politikasının hedefleri çerçevesinde düzenlemek için devreye girebiliyor. İçeride de TL likidite fazlalığı sebebiyle gecelik faizler, geçen hafta, %50 olan politika faizinin altında seyretmişti. Bu durum, mevduat faizlerinde de gerilemeye sebep olarak, para politikasının hedefi olan “enflasyonla mücadele” konusunda “çeşitli risklere” kapı aralıyordu.

MEVDUAT FAİZLERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Bankacılık kaynakları, Merkez Bankası'nın swap dahil ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut politika faizinin 5-10 puan altında kalmasının, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini azalttığını belirtiyor. Bu yeni düzenleme ile parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması ve mevduat faizlerinin negatif reel faiz bölgesinden uzaklaştırılması amaçlanıyor. Mevcut durumda yüzde 49-50,5 arasında bulunan mevduat faizlerinin, bu düzenleme ile ilk etapta 2-3 puan yukarı çıkabileceği öngörülüyor.

ACİL HAMLEYE GEREK YOK

Bankacılık kaynakları, mevcut fazla likiditenin çok yüksek olmadığını ve acil bir hamleye ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Olası ek hamleler arasında depo ihaleleri üzerinden likidite çekimi ve likidite bonosu çıkarma gibi seçenekler bulunuyor, ancak Merkez Bankası bu kanalı kullanmayı tercih etmiyor.

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

Mevduat faizlerindeki 3 puanlık bir fark, 1 milyon TL mevduatta, yıllık 30 bin TL farkı da beraberinde getiriyor. Aylık bazda bakıldığında ise;

-Yüzde 47 faizle bağlanan 1 milyon TL, ayda brüt 39 bin 166 TL getiriyor.

-Yüzde 50 faiz uygulanan hesaplarda ise 1 milyon TL’nin aylık getirisi 41 bin 166 TL’ye çıkıyor.

Bu hafta alınan tedbirlerle birlikte gecelik faizlerin tekrar %50’nin üzerine çıkması halinde, 1 milyon TL’nin aylık getirisinde 2500 liralık bir fark oluşuyor.