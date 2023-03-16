Konut fiyat endeksinde sert artış: 48 aydır seri bozulmadı!

Merkez Bankası'nın ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksine göre, bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında arttı. Konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 153,1, reel olarak ise yüzde 59,1 oranında arttı. Böylelikle, aylık fiyat artış serisi 48. aya yükseldi.

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Konut fiyat endeksinde sert artış: 48 aydır seri bozulmadı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ocak ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında artarak 708,3 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle konutta aylık fiyat artış serisi 48. aya yükseldi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 153,1 OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 153,1 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 59,1 oranında artış gösterdi.

KONUT FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ EN FAZLA ANKARA VE İSTANBUL'DA

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 6, 6 ve 5,8 oranlarında artış gözlendi.

KONUT FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ EN FAZLA ANKARA'DA

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 154,4, 156,8 ve 149,9 oranlarında artış gösterdi.

Türkiye'de konut fiyat artışında rekor!Türkiye'de konut fiyat artışında rekor!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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