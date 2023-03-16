Türkiye'de konut fiyat artışında rekor!

Ajans Press’in uluslararası emlak danışmanlık firması Knight Frank verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılı üçüncü çeyreği itibariyle konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeler arasında Türkiye, zirvede yer aldı.

56 ülke ve bölgeyi kapsayan araştırmada, Türkiye’de yüksek enflasyon vurgusu yapılırken, nominal fiyat artışının yüzde 189,2 fakat enflasyondan arındırılmış reel fiyat değişiminin ise yüzde 57,6 olduğu belirtildi.

TÜRKİYE, KONUT FİYAT ARTIŞINDA DÜNYA LİDERİ

TL'nin değer kaybı ve Türkiye'yi konut fiyat artışında zirveye yerleştirirken, ikinci sırada yüzde 25,5’lik artışla Slovakya'nın yer aldığı sıralama şöyle:

- Çekya yüzde 23,5,

- İzlanda yüzde 22,9,

- Estonya yüzde 21,

- ABD yüzde 20,6,

- Macaristan yüzde 19,5,

- Letonya yüzde 17,3,

- Slovenya yüzde 16,9,

- Kanada yüzde 16,7 ile ilk on içerisinde yer alan ülkeler oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem