EYT emeklilik işlemleri için iktidara yakın kişilere SGK'da 'VİP' hizmet!

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK çalışanlarının iş yükü de arttı.

Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olması beklenirken, iş yükü fazla olan SGK’da bir süredir EYT başvuruları nedeniyle personel, hafta içi ve hafta sonu fazla mesaiye kalıyor.

"FAZLA ÇALIŞMAYA ZORLANIYORUZ"

SGK emekçileri, bir süredir Türkiye’nin dört bir yanında yaşadıkları zorlukları kamuoyuyla paylaşarak üzerlerinde aşırı baskı olduğunu, tehdit ve gözdağıyla fazla çalışmaya zorlandıklarını belirten SGK emekçileri, "Aldığımız mesai, çay kahve, su, yemek ve yol parasını dahi karşılamıyor" ifadelerine yer verdi.

AKP’Lİ EYT’LİLER İÇİN VİP SERVİSİ KURULDU

SGK emekçileri, geçim zorluğu çeken ve emekli olmak için borçlanan yurttaşların işlemlerini vicdani sorumluluk gereği de tamamlamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtirken, son paylaşılan bilgiye göre, SGK’da emeklilik işlemleri için özel bir birim kuruldu. Bu birimde çalışan personel için özel bir oda tahsis edildi.

SGK emekçilerinin 'VİP' olarak tanımladıkları bu alanda ise sadece Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve TBMM’den özetle iktidara yakın kişilerden gelecek emeklilik başvurularının hızla sonuçlandırılmasına başlandı. Hatta bu birimde SGK’da çalışan personelin kendi emeklilik işlemlerinin dahi yapılmasına izin verilmiyor.

MESAİDEKİ PERSONELE VERİLEN KUMANYA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, EYT emeklilik işlemleri için SGK merkezlerinde hafta sonu mesaisi yapan personele cumartesi günü öğle yemeği olarak arasında zar gibi bir peynir, iki dilim domates ve yarım biberden ibaret ekmek ve bir ayrandan ibaret kumanya verilmişti. Çalışanlar, buna ilişkin de rahatsızlıklarını dile getirmişti.

Kaynak: ANKA