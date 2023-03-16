Altın fiyatlarında bankacılık endişesi: Gram altın yükselişte!

ABD finansal sisteminin gücünün dağılmaya başlamasıyla ilgili endişelerle birlikte yatırımcılar, yaşanan krizin Fed'in agresif parasal sıkılaştırma stratejisini terk etmek zorunda kalacağı anlamına gelip gelmediğini anlamaya çalışıyor.

Söz konusu gelişmeler sonrası Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentiler altın fiyatları üzerinde belirleyici olurken, Fed'in gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının düne göre, yüzde 0,17 artışla bin 173 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 azalışla bin 171 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 920 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 790 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA YÜKSELİŞ

Dün yüzde 0,75 artışla günü bin 918 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bin 919 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 890 doların destek, bin 950 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem