Kongrede Kriz: Yumruklar Havada Uçuştu, Başkan Maaşı 120 Bin TL'den 60 Bin TL'ye Düşürüldü

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin (MESKOP) olağan mali seçimli genel kurulunda gerginlik zirveye ulaştı. Üyelerden ikisinin yumruklaştığı genel kurulda, başkan maaşı da 120 bin TL'den, 60 bin TL'ye düşürüldü.

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Kongrede Kriz: Yumruklar Havada Uçuştu, Başkan Maaşı 120 Bin TL'den 60 Bin TL'ye Düşürüldü

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin (MESKOP) 74’üncü Olağan Mali Seçimli Genel Kurulu, Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Seçimde mevcut başkan ve Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ile Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, kooperatifin yeni başkanı olmak için yarıştı. Seçime katılımın yüksek olması dikkat çekti.

Kongrede Kriz: Yumruklar Havada Uçuştu, Başkan Maaşı 120 Bin TL'den 60 Bin TL'ye Düşürüldü - Resim : 1

Delegeler yoğun güvenlik önlemleri altında salona girdi. Divan başkanlığını Recep Çınar yaparken, divanda ise Başkanvekili Fatih Çataldere, Soma Esnaf Kefalet Başkanı Ali Ayan, Salihli Esnaf Kefalet Başkanı Erdal Tunca yer aldı. Faaliyet ve bütçe raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim kurulu, denetim kurulu ibra edildi ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca 2025 ve 2026 yılında genel kurulların birleşerek 2027 yılında yapılması ittifakla kabul edildi.

Kongrede Kriz: Yumruklar Havada Uçuştu, Başkan Maaşı 120 Bin TL'den 60 Bin TL'ye Düşürüldü - Resim : 2

GERİLİM ARTTI

Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine 2025 ve 2026 yıllarında ödenecek aylık, ücret ve veya huzur hakları ile ilgili maddede kooperatif başkanına 120 bin TL maaş ücret verilmesi maddesi oylandığında salonda gerilim arttı.

Bazı üyeler alınan maaşların, milletvekilleri maaşlarından fazla olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Oylanan madde oy çokluğuyla iptal edildi. Daha sonra iki başkan adayı maaşın 75 bin TL olması yönünde karar aldı.

Kongrede Kriz: Yumruklar Havada Uçuştu, Başkan Maaşı 120 Bin TL'den 60 Bin TL'ye Düşürüldü - Resim : 3

Alınan karar oylamaya sunuldu. Oy çokluğuyla kabul edildi. Bu sırada üyelerden Ramazan Zonguldak divana, başkan maaşının 60 bin TL olması yönünde önerge verdi. Oylanan önerge kabul edildi. Başkan maaşının 120 TL'den, 60 bin TL'ye indirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kongrede Kriz: Yumruklar Havada Uçuştu, Başkan Maaşı 120 Bin TL'den 60 Bin TL'ye Düşürüldü - Resim : 4

YUMRUKLAŞTILAR

Daha sonra adayların konuşulmasına geçildi. Mevcut başkan Destan Bulgay'ın konuşması sırasında 2 üye yumruklaştı. Kavganın büyümemesi için başkan adayları ve polis araya girdi.

Kongrede Kriz: Yumruklar Havada Uçuştu, Başkan Maaşı 120 Bin TL'den 60 Bin TL'ye Düşürüldü - Resim : 5

BULGAY İLE 'DEVAM'

Mevcut başkan Destan Bulgay güven tazeledi. 5 bin 300 delegeden 4 bin 494 kişi imza attı. Toplamda ise 2 bin 955 esnaf oy kullandı. Oyların 1885’ini alan Bulgay tekrar başkan seçildi. Rakibi Salih Karaağaç ise 1055 oy aldı. 15 oy ise geçersiz sayıldı.

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Kaynak: DHA

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