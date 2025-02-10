İş İnsanı Asil Nadir Hayatını Kaybetti

Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir'in, bir süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolan British Hastanesi'nde 4 Şubat'tan bu yana tedavi gören ve son döneminde yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki iş insanı Asil Nadir'in yaşamını yitirdiğine dair haberi eşi Nur Nadir sosyal medya hesabından paylaştı.

Hastane yetkilileri de Nadir'in bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini belirterek, kesin ölüm raporunun hazırlandığını ifade ettiler.

Geçen hafta durumu kritikleşen Nadir için hastane tarafından kan bağışı çağırısında bulunulmuştu.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Eşi Nur Nadir, Asil Nadir’in vefatının ardından sosyal medya hesabından vasiyet nitelikli açıklama paylaştı. Nadir’in vasiyeti şöyle:

“Benim aziz Kıbrıslı kardeşlerim, ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Babam İrfan Nadir kendimi bildim bileli Kıbrıs aşığı olarak Kıbrıslılara son nefesine kadar hizmet etti. Ben de böyle bir adamın oğlu olarak babamda olan bu gönül yarasını ve davasını üstlendim.

Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü emeklerimi ve tüm imkanlarımı feda ettim. İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim. Lütfen siz de pes etmeyin.

Bu memleket bizim, bu topraklar bizim bu kurumlar da bizim önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın. Hayata geçirmemem için beni engellemiş olsalar da sizlerin tüm bu zorlukları aşacağınızdan emin ve müsterihim.

Her biri sizi dünya ile bağlayacak ve onurlu yaşamanızı sağlayacak projeleri size adadım. Size vasiyetimdir ki Kıbrıs’ın var oluşu ve Kıbrıs halkı için bu projeleri hayata geçirin. Sevgili kardeşlerim bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır. Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar. Ölüm bir hak’tır. En azından bu tiyatroya ara versinler.

Benim vefakar eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir’i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir’e bıraktım. Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünya da tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere. Birbirinize emanet olun.”

ASIL NADİR KİMDİR?

KKTC'nin Lefke kentinde 1 Mayıs 1941'de doğan iş insanı Asil Nadir, 20'li yaşlarında ailesi ile birlikte İngiltere'ye taşınarak burada konfeksiyon sektörüne girdi.

Bir dönem İngiltere'nin Polly Peck şirketinin hisselerini satın alan Nadir, bu şirket üzerinden gıda, elektronik ve hizmet alanlarında faaliyet gösterdi. İngiltere’de “Kraliçeden zengin Türk” olarak anıldı.

Türkiye’de elektronik ve medya alanlarında yatırımları olan Asil Nadir, Güneş ve Günaydın gazetelerini de satın almıştı.

Bir dönem ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi olan, birçok gazetecinin yetişmesine de olanak sağlayan Kıbrıs Gazetesi’ni de kuran Nadir hakkında "zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla İngiltere’de dava açılmış ve hapse mahkum edilmişti.

Nadir, 1993 yılında 3,5 milyon pound kefaletle serbest bırakılmasını ardından kendisine ait özel uçağıyla KKTC'ye kaçmış, hakkındaki suçlamalardan aklanmak için 2010’da kendi arzusuyla İngiltere’ye geri giderek hakim karşısına çıkmıştı.

İngiltere'de 2011 yılında Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapse mahkum edilen Nadir, 4 yıl hapis yattıktan sonra cezasının geriye kalanını çekmesi için Türkiye'ye gönderildi.

Asil Nadir, Türkiye'ye tarafından 2016 yılında serbest bırakılmasıyla birlikte KKTC'ye dönmüştü.

Kaynak: AA