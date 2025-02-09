Futbol Maçında Tansiyon Yükseldi, Goller Değil Yumruklar Yarıştı

Sivas’ta Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 18. Haftasında Sivas Dört Eylül ve Sivas Dört Eylül Futbol A. karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta iki takımdan da gol gelmedi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalması ile birlikte iki takımın futbolcuları arasında tartışma çıktı.

İki takım futbolcuları arasında çıkan tartışmanın ardından kısa süreliğine yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma polis müdahalesi sonrasında büyümeden sona erdi.

Kaynak: DHA