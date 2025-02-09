Futbol Maçında Tansiyon Yükseldi, Goller Değil Yumruklar Yarıştı

Sivas’ta Sivas Dört Eylül Futbol A.Ş ile Sivas Dört Eylül takımları arasındaki maçta tansiyon yükseldi. İki takımında gol atamadığı maçın sonucunda futbolcular ve teknik heyetler arasında kavga çıktı.

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Sivas’ta Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 18. Haftasında Sivas Dört Eylül ve Sivas Dört Eylül Futbol A. karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta iki takımdan da gol gelmedi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalması ile birlikte iki takımın futbolcuları arasında tartışma çıktı.

Futbol Maçında Tansiyon Yükseldi, Goller Değil Yumruklar Yarıştı - Resim : 1

İki takım futbolcuları arasında çıkan tartışmanın ardından kısa süreliğine yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma polis müdahalesi sonrasında büyümeden sona erdi.

Futbol Maçında Tansiyon Yükseldi, Goller Değil Yumruklar Yarıştı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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Sivas Futbol Futbolcu
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