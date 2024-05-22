Koç Holding'den Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili yeni açıklama

Dün çıkan Koç Holding'in Yapı Kredi'yi First Abu Dhabi Bank'a satmak için görüşmelerde bulunuyor haberleri üzerine yeni bir açıklama yaptı.

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Koç Holding'den Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili yeni açıklama

Dün çıkan "Koç Holding'in Yapı Kredi'yi First Abu Dhabi Bank'a satmak için görüşmelerde bulunuyor" haberleri üzerine yeni bir açıklama yaptı. Koç Holding, son olarak dün saat 15.00 sularında bir açıklama yayımlamıştı.

Yapı Kredi satışa çıktı, Koç Holding'den açıklama yapıldı!Yapı Kredi satışa çıktı, Koç Holding'den açıklama yapıldı!Ekonomi

Bu sabah saat 08:01'de KAP'a gönderilen açıklama, basında verilen bilgilerin ve görüşme detaylarının doğru olmadığı vurgulandı.

Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Basın-yayın organlarında bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair çıkan haberlere ilişkin olarak 21.05.2024 tarihli açıklamamızda özetle; konuyla ilgili ön görüşmelerin devam etmekle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı kamuya açıklanmıştır.

Bu açıklama sonrasında da medyada konuyla ilgili farklı haber ve yorumlar ile yatırımcı soruları devam etmiş olup, söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili somut gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca yatırımcılarımız ile paylaşılacak olup, Şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız."

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Koç Holding Yapı Kredi
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