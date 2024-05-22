Ev sahiplerini ilgilendiren düzenleme yolda: Vergiler artırılacak

Ev sahibine yapılacak vergi artırımı, kiracıya zam olarak yansıyacak.

Ev sahiplerini ilgilendiren düzenleme yolda: Vergiler artırılacak

AKP’li milletvekillerinin haziran ayı başında TBMM’ye getirmeye hazırlandığı vergi reformu taslağına göre, ev sahiplerinin vergi yükünü artırılıyor. Bu taslağa göre, evini düşük bedelle kiraya veren ev sahiplerinin daha düşük Gelir Vergisi ödemelerini sağlayan 33 bin liralık istisna kaldırılıyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, reform taslağına göre, evini kiraya veren ev sahiplerinden, bir yılda elde ettikleri kira geliri karşılığında indirim uygulanmadan doğrudan yüzde 15’ten başlayıp yüzde 40’a kadar uzanan oranlarda vergi alınacak. Yeni vergi yükü, bu yıl elde edilen kira gelirlerinden itibaren başlatılacak.

Mevcut düzenlemede kira geliri elde eden ev sahipleri ‘götürü gider’ ya da ‘gerçek gider’ yöntemlerinden birini seçerek vergisini ödüyor. Götürü gider yöntemini seçen ev sahiplerinin vergi matrahı her yıl artırılarak belirlenen muafiyet tutarında indiriliyor. Örneğin bu yıl muafiyet tutarı 33 bin lira. Muafiyet tutarının altında kira geliri elde edenlerden vergi alınmıyor. Muafiyet tutarının üstünde elde edilen kira gelirlerinden ise 33 bin liralık muafiyet indirimi uygulandıktan sonra kalan tutara göre vergi alınıyor.

Muafiyetin kaldırılmasıyla birlikte evini düşük tutarlarla kiraya verenler başta olmak üzere ev sahiplerinin vergi yükü artacak.

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