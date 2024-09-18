Koç Holding'den Flaş Arçelik Kararı: Tesislerini Kapatıyor

KAP'a yapılan açıklamada, Polonya'daki üretim tesislerinin verimsizlik nedeniyle kapatılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Arçelik’in Avrupa operasyonlarında hedeflenen sinerjilerin sağlanmasına yönelik yapılan analizler sonucunda; Polonya Lodz’da bulunan Çamaşır Kurutma Makinesi, Pişirici Cihazlar İşletmesi ve Plastik Yan Sanayi İşletmesi ile Wroclaw’daki Buzdolabı İşletmesi’nin üretim faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. 2025’in ilk yarısına kadar bu tesislerdeki üretim sona erdirilecektir. Üretim kapasitesi, Arçelik’in diğer tesislerine kaydırılacak olup, bu kapanışın konsolide seviyede ciro kaybına neden olması beklenmemektedir. Kapanış sürecindeki tek seferlik giderler ise netleştiğinde kamuya açıklanacak finansal tablolarla paylaşılacaktır.”

Fabrika kapanışının ardından yaklaşık 1800 kişinin işsiz kalacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi