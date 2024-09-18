CHP'li Tanrıkulu: Hükümet Tekstil Sektörünü Batırmaya Çalışıyor

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Sektör temsilcileri ve çalışanlar bir araya gelen Tanrıkulu, sorun ve taleplerini dinledi. Burada değerlendirmede bulunan Tanrıkulu, tekstil sektöründe büyük bir kriz yaşandığını dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Diyarbakır'da da bir kriz yaşıyor. Bu alanda 64 fabrika var. Aslında burası tam kapasite çalışsa, 20 binden fazla işçiye istihdam sağlayacak fakat şu anda 5 bin kişi ancak çalışıyor. Üretim kapasiteleri yüzde 50-30 seviyelerinde ve giderek düşmekte. Nedeni ise, maliyetler artmış, döviz kurunda bir istikrarsızlık var ve dolayısıyla ihracatçılar da daha çok Mısır'a, Bangladeş'e ve Fas'a yönelmiş durumda. Yeni sipariş alamıyorlar, maliyetler artmış ve rekabet edemiyorlar. Bütün Türkiye'de bir sorun var tekstil konusunda ve hükümet tamamen duyarsız bu sorunlara. Tekstil sektörü Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın ana taşıyıcı sektörüdür. İstihdamı büyük olan bir sektördür. Ham madde ve bütün girdiler tümü neredeyse yerlidir ve katma değeri yüksektir aynı zamanda. Fakat hükümet özelikle bu sektörü batırmak için maalesef çalışmakta. Diyarbakır'dan sesleniyorum, tekstil sektörünün sorunlarını giderici kalıcı çalışmalar yapılması lazım. Eğer yapılmazsa, fabrikalarda kapanmalar başlayacak.”

Kaynak: ANKA