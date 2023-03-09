KKM'de rekor üstüne rekor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) 1,58 trilyon TL'ye ulaşarak yeni rekora imza attı.

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KKM'de rekor üstüne rekor!

Merkez Bankası’nın dövizden dönüşlü kur korumalı mevduat hesabında faiz üst sınırını kaldırması, bankaların döviz forward işlemlerinde maliyetlerin artırılmasıyla KKM’nin şirketlerce kendini koruma için kullanılması ve TL mevduat oranında yüzde 60 hedefini tutturmak için bankaların yarışı KKM’de her hafta yeni rekor kırılmasına neden oldu.

BDDK verilerine göre, KKM 3 Mart haftasında 25,4 milyar TL artışla 1,58 trilyon TL'ye ulaştı. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda yeni zirve seviye kaydedildi.

KKM'DE YENİ UYGULAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalardan Döviz dönüşümlü KKM’de müşterilere sunulan primin faize eklenmesini istedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların Döviz dönüşümlü KKM’de prim uygulamasına son verdi. Mevcut durumda bankalar TCMB karşı taraflı KKM işlemlerinde müşterilerine faiz dışında birkaç puanlık prim de sunuyordu. Bu uygulamada tabela faizi düşük kalırken, olası bir kur artışında TCMB’nin karşılayacağı fark artıyordu. TCMB tarafından bankalara gönderilen yazıda, dövizden dönüşümlü KKM’de faiz üst sınırının kaldırıldığı hatırlatılarak, müşterilere sunulan primin faize eklenmesi istendi. Böylelikle TCMB’nin ödeyeceği potansiyel kur farkı düşmüş olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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