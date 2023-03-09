Altın fiyatlarında ABD ve enflasyon etkisi: Gram altın ne kadar?

Enflasyon riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, özellikle ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına yönelik sinyaller gelmeye başlarken gram altın, yeni güne yatay seyirle başladı

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Altın fiyatlarında ABD ve enflasyon etkisi: Gram altın ne kadar?

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün de Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Temmuz ayındaki toplantıya ilişkin belirsizlikler varlığını korurken, temmuzda en az 25 baz puan daha faiz artırılacağına ilişkin beklentiler yüzde 42 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından bin 105 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuruna paralel sınırlı şekilde değer kazanan altının gram fiyatı, günü bin 105 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 810 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 350 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI SINIRLI YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde, 1.813 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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