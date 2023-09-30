Kırşehir'de taksi ücretlerine zam!

Akaryakıt fiyatlarının her geçen gün artması sonrası Kırşehir'de ticari taksi ücretlerine zam yapıldı.

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Kırşehir'de taksi ücretlerine zam!

Kırşehir'de, ticari taksi ücretleri akaryakıt zamları gerekçe gösterilerek zamlandı.

Yapılan zamlarla ilgili açıklamada bulunan Taksi Durak Başkanı Tuna Baran, akaryakıt ve malzeme masraflarından kaynaklı zamlanmaların doğru orantılı olduğunu söyledi.

Yeni zamla birlikte Kırşehir'de taksimetre açılış fiyatı 20 liradan 30 liraya çıkarılırken, zamlı tarife şöyle:

Kırşehir'de taksi ücretlerine zam! - Resim : 1

- 100 metre mesafe ücreti 2 lira,

- 1 kilometre atış ücreti 20 lira,

- 1 dakika bekleme ücreti 2 lira,

- 1 saat bekleme ücreti 120 lira,

- Kısa mesafe ücreti ise 70 lira oldu.

Öte yandan telefon ile taksi çağırıldığında da taksimetre, aracın duraktan çıkışı itibariyle açılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kırşehir Taksi Zam
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