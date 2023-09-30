Merkez Bankası açıkladı: Mevduat faizi son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz 22 Eylül haftası itibariyle yüzde 42,7 seviyesine çıktı. Böylelikle mevduat faizi 20 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası açıkladı: Mevduat faizi son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar sonrası mevduat faizlerindeki yükseliş ivmesi devam ediyor.

22 Eylül haftası itibariyle Merkez Bankası verilerine göre, 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz yüzde 42,7 seviyesine çıktı. Böylelikle mevduat faizi 20 yılın en yüksek seviyesine gördü.

BANKALARDA MEVDUAT ARTTI

Öte yandan bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 22 Eylül ile biten haftada 120,6 milyar TL arttı.

Merkez Bankası açıkladı: Mevduat faizi son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı! - Resim : 1

MEVDUAT FAİZİ, TİCARİ KREDİ FAİZİNİ GEÇTİ

Mevduat faizlerindeki yükseliş kredi faizlerini de geride bırakırken, aynı hafta itibariyle ticari kredi faizleri yüzde 42,2'de kaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Merkez Bankası Faiz
Son Güncelleme:
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu "durağan"a çıkardı Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu "durağan"a çıkardı
Zengin olma potansiyeli en yüksek 3 burç! Araştırmacılar ısrarla söylüyor Zengin olma potansiyeli en yüksek 3 burç! Araştırmacılar ısrarla söylüyor
Bir ilde ekmeğe büyük zam Bir ilde ekmeğe büyük zam
Biber acısı nasıl geçer? Ağzınız burnunuz yandıysa hemen bunu yapın... Biber acısı nasıl geçer? Ağzınız burnunuz yandıysa hemen bunu yapın...
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor, dikkatli olun Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor, dikkatli olun
Naci Görür, o ilimizdeki faya dikkat çekip uyardı: 7 üzerinde deprem üretebilir Naci Görür, o ilimizdeki faya dikkat çekip uyardı: 7 üzerinde deprem üretebilir
Meedo ile boşanan Şeyma Subaşı hakkında yeni aşk iddiası: Nikahına gelen o isimle yakınlaştı! Şeyma Subaşı hakkında yeni aşk iddiası!
İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mahalle mahalle açıklandı İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mahalle mahalle açıklandı
Özgür Özel, CHP'ye gelen son anketi açıkladı: 'Felaket senaryolarını başkalarının düşünmesi lazım' Özgür Özel, CHP'ye gelen son anketi açıkladı: 'Felaket senaryolarını başkalarının düşünmesi lazım'