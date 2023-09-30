Merkez Bankası açıkladı: Mevduat faizi son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar sonrası mevduat faizlerindeki yükseliş ivmesi devam ediyor.

22 Eylül haftası itibariyle Merkez Bankası verilerine göre, 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz yüzde 42,7 seviyesine çıktı. Böylelikle mevduat faizi 20 yılın en yüksek seviyesine gördü.

BANKALARDA MEVDUAT ARTTI

Öte yandan bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 22 Eylül ile biten haftada 120,6 milyar TL arttı.

MEVDUAT FAİZİ, TİCARİ KREDİ FAİZİNİ GEÇTİ

Mevduat faizlerindeki yükseliş kredi faizlerini de geride bırakırken, aynı hafta itibariyle ticari kredi faizleri yüzde 42,2'de kaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem