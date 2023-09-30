Zamlı elektrik tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

1 Ekim'den itibaren geçerli olan zamlı elektrik tarifesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik tarifesi mesken aboneleri için sabit kalırken, ticarethane ve sanayi aboneleri için yaklaşık yüzde 20 arttı.

MESKEN ABONELERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş olan rakamlarda değişikliğe gidilmedi.

SANAYİ ABONELERİNE ZAM

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 279,0395 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 370,6589 kuruş oldu. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 370,1826 kuruş olması kararlaştırıldı. Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 312,4942 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem