Kırşehir'de ekmeğe zam!

Kırşehir Fırıncılar Odası tarafından gelen talep sonrası 3,50 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatının yükseltilmesi için Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından çalışmalar başlatılmıştı.

Ticaret Bakanlığı’nın onay vermesinin ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 4,50 TL’ye çıkarıldı. Fırıncı esnafından gelen talepler sonrası birlik tarafından Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte yeni bir fiyat tarifesi belirlendi.

Kırşehir'de yeni tarifeye göre, ekmek fiyatları şöyle:

- 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 4,50 TL’ye,

- 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 9,00 TL’ye,

- 400 gram tam buğday, çavdar, siyez ve mısır ekmeğinin fiyatı 13.00 TL olarak belirlendi.

Fiyatlar 9 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem