Merkez Bankası rezervleri eksiye demir attı!

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımlandı.

Buna göre, geçtiğimiz hafta eksi 4 milyar 404,6 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 2 Haziran ile sona eren haftada eksi 5 milyar 697 milyon dolara indi. Brüt rezervler ise, 2 Haziran haftasında 100,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER GERİLEDİ

TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta eksi 61,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 60,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem