Döviz mevduatında dikkat çeken düşüş!

Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımlandı.

Verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Haziran ile sona eren haftada 175 milyar 462,60 milyon dolara geldi. Böylece döviz mevduatı bir haftada 541,3 milyon dolar düşüş gösterdi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 296,20 milyon dolar azalarak 105 milyar 451,40 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 245 milyon dolar düşüşle 70 milyar 11,20 milyon dolar oldu.

KKM'DE ARTIŞ YAVAŞLADI

Aynı dönemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2 Haziran haftasında kur korumalı mevduatlar 35 milyar TL artışla 2,5 trilyon TL oldu. 35 milyar TL'lik artış son 2 ayda kur korumalı mevduatlarda görülen en yavaş artış.

Dolar cinsinden bakıldığında ise kur korumalı mevduatların gerilediği izlendi. 2 Haziran haftasında kur korumalı mevduatlar 3,5 milyar dolar düşüşle 122,1 milyar dolar oldu.

Kur korumalı mevduatlarda artışı hızının yavaşlamasında önden ödemeli prim uygulamasının son bulması önemli rol oynadı.

Kaynak: Gerçek Gündem