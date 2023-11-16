KESK açıkladı: 4 kişilik aile her öğün çay-simit tüketse aylık gideri 7 bin 200 lira

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), dün yurt genelinde bütçedeki haksızlıklara karşı eylemler yaparken 2 Aralık’ta İstanbul ve Diyarbakır’da miting kararı aldı.

“Yüzde 1’in çıkarı için yüzde 99’u yok sayan adaletsizliğe, haksızlığa karşı çaresiz değiliz” görüşünü dile getiren KESK, ekonominin ve emekçilerin güncel durumuyla ilgili şu tespitleri ortaya koydu: