KESK açıkladı: 4 kişilik aile her öğün çay-simit tüketse aylık gideri 7 bin 200 lira

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 4 kişilik bir aile için çay-simit hesabı yaptı.

Son Güncelleme:
KESK açıkladı: 4 kişilik aile her öğün çay-simit tüketse aylık gideri 7 bin 200 lira

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), dün yurt genelinde bütçedeki haksızlıklara karşı eylemler yaparken 2 Aralık’ta İstanbul ve Diyarbakır’da miting kararı aldı.

“Yüzde 1’in çıkarı için yüzde 99’u yok sayan adaletsizliğe, haksızlığa karşı çaresiz değiliz” görüşünü dile getiren KESK, ekonominin ve emekçilerin güncel durumuyla ilgili şu tespitleri ortaya koydu:

  • İşsizlerin sayısı 9 milyona ulaştı. Her 5 gençten biri, her 3 kadından biri işsiz.
  • Türkiye, ortalama enflasyonu yüzde 8 olan OECD ülkeleri içinde yüzde 72 ile lider durumda.
  • Bir bardak çay 10 lira, bir simit 10 lira. Dört kişilik bir aile üç öğün kişi başına bir çay bir simit tüketse bile aylık 7 bin 200 liraya ihtiyacı var. Oysa emeklilerin yarısı en düşük aylık olan 7 bin 500 lira, çalışanların yarısı ise 11 bin 402 liralık asgari ücrete mahkûm edilmiş durumda.
  • Merkez Bankası 2024 için enflasyon tahminini yüzde 36’ya çıkardı. Milyonlarca kamu emekçisine ise 2024 yılı için bunun 11 puan altında maaş artışı dayatıldı. Ama vergiler 2023’e göre yüzde 132 artırılıyor.
  • Toplanacak her 100 lira verginin ise 17 lirası iktidarın aldığı borçların sadece faiz ödemesine, 16 lirası savunma ve güvenlik harcamalarına, 5 lirası “teşvik” adı altında büyük patronlara, 3 lirası müşteri garantili şehir hastaneleri ile yol ve köprülere gidecek. Buna karşılık her 100 liralık verginin sadece 4 lirası yoksullukla mücadeleye, 4 lirası tarım ve ormancılığa, 3 lirası istihdama, 2.7 lirası hukuk ve adalete, 36 kuruşu çocukların korunmasına, 53 kuruşu kadının güçlendirilmesine ayrılıyor.
Son Güncelleme:
Yumurta taze mi bayat mı anlamak çok kolay! Paranız boşa gitmesin Yumurta taze mi bayat mı anlamak çok kolay! Paranız boşa gitmesin
TRT1 Gönül Dağı'nda yürekleri parçalayacak ayrılık! Apar topar gidiyor TRT1 Gönül Dağı'nda yürekleri parçalayacak ayrılık! Apar topar gidiyor
Motorine gece yarısı zam geliyor Motorine gece yarısı zam geliyor
Doğal gaz fiyatları belirlendi Doğal gaz fiyatları belirlendi
ÇOK OKUNANLAR
Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın! Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın!
Asgari ücrette duyulmamış rakam: Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Asgari ücrette duyulmamış rakam: Tüm çalışanları ilgilendiriyor!
İstanbul'un 22 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın İstanbul'un 22 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın
Meteoroloji İstanbul dahil 13 ili uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! Meteoroloji İstanbul dahil 13 ili uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın!
Engin Polat, Çorlu Cezaevi'ne sevk edildi Engin Polat, Çorlu Cezaevi'ne sevk edildi