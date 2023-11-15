Doğal gaz fiyatları belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 735 bin 810 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 30 milyon 25 bin 460 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 345 lira 17 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 387 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 912 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 777 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 844 bin 960 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 134 milyon 344 bin 581 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA