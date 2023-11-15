Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu

Bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1594 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 5,4 artarak 1 milyar 320 milyon 742 bin 621 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-18.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 3.00'te 1594 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 261 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 289 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1049 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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