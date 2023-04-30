Katlanarak artıyor: Her 7 haneden 1’i faturasını ödeyemiyor

Enerji yoksulluğu her geçen gün artıyor. Türkiye'de her 7 haneden 1’i faturasını ödeyemiyor.

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Katlanarak artıyor: Her 7 haneden 1’i faturasını ödeyemiyor

İlk kez 2019 yılında uygulanmaya başlanan Elektrik Tüketim Desteği 1,3 milyon haneyi kapsarken bugün bu sayı 3,7 milyona çıktı. 

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye’nin özellikle 2018 yılından sonra enerjide büyük bir buhran yaşamaya başladığına dikkat çekti.

CHP’li Akın, “2018 yılında ucuz, kesintisiz ve kaliteli enerji vaat eden AK Parti; vatandaşlarımız temel bir hak olan enerji faturalarıyla adeta ezilmesine seyirci kalıyor. İlk olarak 2019 yılında başlayan elektrik tüketim desteği kapsamında 1 milyon 343 bin 109 hane bulunuyordu. Yıllar itibarıyla uygulanan yanlış politikalarla birlikte özellikle 2022 yılında yapılan zamla bu sayı 3 milyon 690 bin 582 haneye kadar çıktı. Buna göne 2019-2022 dönemini kapsayan 3 yılda faturasını ödeyemez durama gelen hane sayısı neredeyse 3 kat arttı. İktidarın yarattığı bu tabloya göre Türkiye’de ortalama her 7 haneden 1’i faturasını ödeyemiyor.” ifadesini kullandı. 

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