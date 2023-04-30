Mangal sezonu başladı: Beyaz ete zam yolda

Ramazanın başlamasından dört gün önce başlayan beyaz et zamlarının 11'incisinin pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını söyleyen kasaplar, art arda yapılan zamları vatandaşa anlatmakta güçlük çektiklerini söyledi.

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Mangal sezonu başladı: Beyaz ete zam yolda

Aydın'daki kasaplar, alım gücü düşen vatandaşların yapılan zamlar­dan kendilerini sorumlu tuttuğunu belir­terek, “Vatandaş kırmızı et, balık alamıyor. Alabildiği tavuktu. Ona da sürekli zam yapılıyor” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; fiyatlara ilişkin bilgi veren esnaf şunları aktardı:

“Ramazan başlarken kemikli bütün tavuğun kilogramı toptan 26 lira civarında satılırken, pazartesi günü 64 liradan satılacak. Mangal sezonu başladı, geçen yıl bu dönemde 25-30 lira olan kanat pazartesinden itibaren 140 lira olacak. Bugünlerde girdilere büyük zam yok, ama beyaz et sürekli artıyor. Bu zamları vatandaşa anlatamıyoruz.”

Zamların can sıkmaya başladığını söyleyen kasap Mehmet Demirci, “Bir süre öncesine kadar 5-6 liraya satılan tavuk sırtı kemik, çorbalık tabir ettiğimiz ürün şu anda 25 lira. Pazartesiden itibaren bu ürün 35 lira. Daha bir süre öncesine kadar bütün piliç 35 liraya satılıyordu. Nasıl oluyor da kemik sırt 35 lira oluyor. Bu gidişe kimse dur demezse kanat 250 lira olur, tavuk bonfile 200 lira olur, incik 220-230 olur. Bütün tavuk 100-120 lira olur. Kırmızı etten sonra hiç kimse de tavuk yiyemez” diye konuştu.

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