Katılım Emeklilik'e Uluslararası Finans Dünyasından Çifte Ödül

Katılım esaslı sigortacılık alanında faaliyet gösteren Katılım Emeklilik, International Finance Awards tarafından iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Şirket, "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Katılım Sigortacılığı Şirketi" ve "Türkiye'nin En İnovatif Sağlık Sigortası Şirketi" unvanlarını kazanarak uluslararası platformda önemli bir başarıya imza attı.

Katılım Emeklilik'e Uluslararası Finans Dünyasından Çifte Ödül
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2013 yılından bu yana %100 faizsiz bireysel emeklilik ve sigorta çözümleri sunan Katılım Emeklilik, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve dijital altyapıya dayalı uygulamalarıyla öne çıkıyor. Şirketin yatırım fonu yönetiminde yapay zeka teknolojilerinden faydalanması, karar süreçlerini hızlandırırken yatırımcılara daha isabetli yönlendirme sağlıyor. Bu doğrultuda geliştirilen "Fon Asistan" uygulaması da dijital dönüşüm hamlelerinin en dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

SAĞLIK SİGORTASINDA YENİLİKÇİ ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR

Katılım Emeklilik, faiz hassasiyeti olan bireylerin finansal ve sağlık güvencelerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Katılım Sağlık" markası altında çeşitli ürünler sunuyor. Tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, acil sağlık, seyahat sağlık ve yabancı konuklara özel sağlık sigortaları şirketin portföyünde yer alıyor.

MALİ YÜKÜ HAFİFLETEN HİZMETLER SUNULUYOR

Katılım Emeklilik, sigortalıların anlaşmalı sağlık kurumlarında mali kaygı duymadan hizmet alabilmesini hedefliyor. Prim ödemeleri ve asistans hizmetleriyle öne çıkan şirket, özellikle acil durumlarda hızlı müdahale olanağı sunarak kullanıcılarının mali yükünü azaltmayı amaçlıyor.

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Kaynak: AA

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