Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, spot piyasada işlem hacmi bugün düne göre %3,3 azalarak 1 milyar 883 milyon 180 bin 923 liraya geriledi.

GÜN ÖNCESİ PİYASADA EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE

Gün öncesi piyasada, yarın için 1 megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 19.00-21.00 aralığında 3.400 lira olarak tespit edildi. En düşük fiyat ise saat 12.00’de 1.369 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

ORTALAMA FİYATLAR DA AÇIKLANDI

Piyasa verilerine göre, yarına ilişkin megavatsaat bazında elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.792 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.786 lira 36 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

BUGÜNKÜ SPOT FİYATLAR DA REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

Bugün spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3.400 lira, en düşük ise 1.864 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, elektrik piyasasında gün içi dalgalanmaların sürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: AA