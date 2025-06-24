Taşıt Kredisi Faizleri Değişti: 400 Bin TL Kredi Çeksem ne Kadar Öderim? İşte Banka Banka Geri Ödeme ve Taksit Planı

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Araç hayali kuran vatandaşlar, bankaların sunduğu taşıt kredisi seçeneklerini araştırmaya başladı. Özellikle 400 bin TL’lik kredi çekenlerin 36 ay vadeyle ne kadar geri ödeme yapacağı merak konusu oldu. 2025 yılı itibarıyla farklı bankaların taşıt kredisi teklifleri dikkat çekerken, faiz ve kar payı oranlarına göre aylık taksit tutarları da büyük farklılık gösteriyor. Peki, 400 bin TL'lik bir taşıt kredisi çeken biri aylık ne kadar ödeyecek? İşte güncel oranlara göre banka banka hesaplanan ödeme planı ve detaylar...

400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Planı şu şekilde:

Ziraat Bankası

Kredi Türü: Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 28.101,55 TL

Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

Halkbank

Kredi Türü: 2. El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %5,15

Aylık Taksit: 29.657,01 TL

Toplam Ödeme: 1.069.652 TL

Anadolubank

Kredi Türü: Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %5,30

Aylık Taksit: 30.313,61 TL

Toplam Ödeme: 1.093.289 TL

ICBC Bank Turkey

Faiz Oranı: %6,00

Aylık Taksit: 33.438,58 TL

Toplam Ödeme: 1.205.788 TL

ALJ Finans

Kredi Türü: 2. El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %6,19

Aylık Taksit: 34.302,81 TL

Toplam Ödeme: 1.237.201 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %3,90

Aylık Taksit: 24.391,54 TL

Toplam Ödeme: 880.095 TL

Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262 TL

Alternatif Bank (2. El)

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 23.947,55 TL

Toplam Ödeme: 864.111 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %4,00

Aylık Taksit: 24.798,08 TL

Toplam Ödeme: 894.730 TL

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 25.992,24 TL

Toplam Ödeme: 937.720 TL

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 22.597,03 TL

Toplam Ödeme: 815.793 TL

Dünya Katılım

Kâr Payı Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 22.793,53 TL

Toplam Ödeme: 822.867 TL

Vakıf Katılım (3 Ay Ertelemeli)

Kâr Payı Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 23.387,41 TL

Toplam Ödeme: 843.946 TL

Garanti BBVA (2. El)

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 23.947,55 TL

Toplam Ödeme: 864.111 TL

Akbank (2. El)

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 22.597,03 TL

Toplam Ödeme: 815.793 TL

Kaynak: Haber Merkezi