Taşıt Kredisi Faizleri Değişti: 400 Bin TL Kredi Çeksem ne Kadar Öderim? İşte Banka Banka Geri Ödeme ve Taksit Planı
400 bin TL taşıt kredisi çekenlerin aylık ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarları netleşti. Bankalar arasındaki faiz farkı dikkat çekerken, en uygun kredi veren bankalar da belli oldu. İşte güncel oranlara göre banka banka hesaplanan ödeme planı ve detaylar...
Araç hayali kuran vatandaşlar, bankaların sunduğu taşıt kredisi seçeneklerini araştırmaya başladı. Özellikle 400 bin TL’lik kredi çekenlerin 36 ay vadeyle ne kadar geri ödeme yapacağı merak konusu oldu. 2025 yılı itibarıyla farklı bankaların taşıt kredisi teklifleri dikkat çekerken, faiz ve kar payı oranlarına göre aylık taksit tutarları da büyük farklılık gösteriyor. Peki, 400 bin TL'lik bir taşıt kredisi çeken biri aylık ne kadar ödeyecek? İşte güncel oranlara göre banka banka hesaplanan ödeme planı ve detaylar...
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Planı şu şekilde:
Ziraat Bankası
Kredi Türü: Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL
Halkbank
Kredi Türü: 2. El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %5,15
Aylık Taksit: 29.657,01 TL
Toplam Ödeme: 1.069.652 TL
Anadolubank
Kredi Türü: Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %5,30
Aylık Taksit: 30.313,61 TL
Toplam Ödeme: 1.093.289 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL
ALJ Finans
Kredi Türü: 2. El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %6,19
Aylık Taksit: 34.302,81 TL
Toplam Ödeme: 1.237.201 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %3,90
Aylık Taksit: 24.391,54 TL
Toplam Ödeme: 880.095 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Ödeme: 893.262 TL
Alternatif Bank (2. El)
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 23.947,55 TL
Toplam Ödeme: 864.111 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %4,00
Aylık Taksit: 24.798,08 TL
Toplam Ödeme: 894.730 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 25.992,24 TL
Toplam Ödeme: 937.720 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 22.597,03 TL
Toplam Ödeme: 815.793 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.867 TL
Vakıf Katılım (3 Ay Ertelemeli)
Kâr Payı Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 23.387,41 TL
Toplam Ödeme: 843.946 TL
Garanti BBVA (2. El)
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 23.947,55 TL
Toplam Ödeme: 864.111 TL
Akbank (2. El)
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 22.597,03 TL
Toplam Ödeme: 815.793 TL
Kaynak: Haber Merkezi