Karsan'a Şampiyon Oldu

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Her yıl test protokolleri, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve teknolojik yenilikler gibi kritik kriterleri değerlendiren Frost & Sullivan, Karsan'ı özellikle elektrikli minibüs ve Seviye 4 otonom araç teknolojilerinde sergilediği üstün performans nedeniyle ödüle değer buldu.

Karsan'ın amiral gemisi otonom otobüsü Otonom e-ATAK, bugüne kadar gerçek trafik koşullarında 100 bin kilometreyi aşarak 35 binden fazla yolcu taşıdı. Şirket, elektrikli ürün gamıyla 3 kıtada, 27 ülkede, 2 bini aşkın aracıyla faaliyet gösteriyor. Özellikle e-JEST modeli, Avrupa elektrikli minibüs pazarında yüzde 37'nin üzerindeki payıyla 5 yıldır liderliğini sürdürüyor.

KARSAN'DAN YENİLİKÇİ PROJELER

6 metreden 18 metreye kadar uzanan geniş elektrikli araç portföyüyle Avrupa pazarında öne çıkan Karsan, Otonom e-ATAK modeliyle 12 ülkede 13 farklı projede yer aldı. Şirket aynı zamanda tünelden geçebilen ilk otonom otobüs projesine imza atarak sektördeki yenilikçi kimliğini bir kez daha kanıtladı.

Kasım 2024 itibarıyla sağdan direksiyonlu e-JEST modeliyle İngiltere pazarına da giriş yapan Karsan, Norveç'ten Japonya'ya, Fransa'dan Kanada'ya kadar geniş bir coğrafyada aktif rol oynuyor. Bugün itibarıyla Avrupa'ya ihraç edilen elektrikli toplu taşıma araçlarının yüzde 82'si Karsan tarafından üretiliyor.

"BU ÖDÜL ÜLKEMİZ ADINA GURUR VERİCİ"

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, "Yılın şirketi seçilmek Karsan için müthiş bir başarı. Bu ödül, farklı şekilde yaptığımız işin dünyada da görünür olduğunun kanıtı. Böyle büyük bir ödülü ülkemiz adına kazandığımız için ayrıca gururluyuz" ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirdi.

Frost & Sullivan Analisti Saideep Sudhakar ise Karsan'ın ürün ve hizmetlerine yönelik değerlendirmesinde, Otonom e-ATAK'ın sıfır emisyonlu geçiş sağladığını ve trafikteki insan hatalarını ortadan kaldırdığını belirterek, "Kompakt tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti ve yolcu konforu ile rakip markaları geride bırakıyor" dedi. Sudhakar, Karsan'ın AR-GE'den üretime, pazarlamadan satış sonrası hizmetlere kadar tüm otomotiv değer zincirini başarıyla yönettiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA