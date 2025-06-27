Türkiye'nin Elektrik Üretimi Nisan'da Yükseldi

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Rapora göre, Nisan ayındaki elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı dikkat çekici. Üretimin yüzde 29,6'sı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 18,5'i doğal gaz santrallerinden ve yüzde 16,7'si ithal kömür santrallerinden sağlandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar santralleri yüzde 11,4, jeotermal santraller ise yüzde 4,1'lik pay alarak üretimin önemli bir kısmını oluşturdu. Bu kaynakları linyit, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

FATURALANAN TÜKETİMDE DE ARTIŞ VAR

Üretimdeki artışa paralel olarak, faturalanan elektrik tüketim miktarı da Nisan ayında yüzde 9,1 artarak 21 milyon 827 bin 812 megavatsaate ulaştı. Tüketimin en büyük payını yüzde 41,3 ile sanayi sektörü oluştururken, mesken abonelerinin payı yüzde 28,9, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abonelerin payı ise yüzde 24,6 olarak kaydedildi. Tarımsal faaliyetler yüzde 3,3, aydınlatma ise yüzde 1,9'luk tüketim dilimine sahip oldu.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ YÜKSELİŞTE

Nisan ayında elektrikte tüketici sayısı yüzde 2 artarak 51 milyon 15 bin 256'ya çıktı. Özellikle sanayi, tarımsal faaliyetler ve mesken tüketicilerinin sayısında belirgin artışlar yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yaklaşık yüzde 1,9'luk bir artışla 97 bin 914 megavata ulaştı. Kurulu gücün yüzde 25'ini doğal gaz santralleri, yüzde 24,4'ünü barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,4'ünü rüzgar santralleri oluşturdu. Geri kalan kısım ise ithal kömür ve diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden sağlandı.

Kaynak: AA