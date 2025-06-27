Nisanda Doğal Gaz İthalatı Arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, 2024 yılı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %69,5 oranında artarak 4 milyar 60 milyon metreküpe ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, ithalatın büyük kısmı boru hatlarıyla gerçekleşti.

Nisanda Doğal Gaz İthalatı Arttı
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Nisan ayında toplam 3 milyar 656 milyon metreküp doğal gaz boru hattı üzerinden, 404 milyon metreküp ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinden tedarik edildi.

RUSYA, GAZ TEDARİĞİNDE İLK SIRADA

Boru hattı ile yapılan ithalatın büyük bölümünü Rusya karşıladı. Bu ülkeden 1 milyar 819 milyon metreküp gaz ithal edilirken, Azerbaycan’dan 999 milyon metreküp, İran’dan 706 milyon metreküp ve Türkmenistan’dan 129 milyon metreküp doğal gaz alındı. LNG ithalatında ise 304 milyon metreküp Cezayir’den, 99 milyon metreküp ise ABD’den geldi.

KONUT TÜKETİMİNDE YÜZDE 21’LİK ARTIŞ

Türkiye genelinde doğal gaz tüketimi nisan ayında önceki yıla göre %26,9 artarak 5 milyar 186 milyon metreküpe ulaştı. Konutlardaki tüketim %21 artarak 2 milyar 376 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Sanayi sektöründe ise tüketim %13,7 artışla 1 milyar 137 milyon metreküpe çıktı. En dikkat çeken artış ise elektrik üretiminde oldu; bu alandaki doğal gaz tüketimi %87,6 artarak 757 milyon metreküpe ulaştı.

DOĞAL GAZ STOKLARINDA GERİLEME

Nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin doğal gaz stok miktarı yıllık bazda %35,1 azalarak 2 milyar 504 milyon metreküpe düştü. Bu stokun 2 milyar 320 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 184 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde tutuluyor.

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Kaynak: AA

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