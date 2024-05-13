Kamuda tasarruf tedbirleri açıklandı, dolar/TL düşüşe geçti!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf paketinin detayları için kameralar karşısına geçti.

Üç ana başlık içeren pakette taşıtlardan kamu binalarına, yatırım projelerinden diğer harcama türlerine kadar birçok alanda tedbirler açıklandı. Paket kapsamında 3 yıl boyunca emekli olanlar haric kamuya yeni personel alımı yapılmayacak, kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Paketin açıklanmasının ardından dolar/TL, cuma günü yükseliş eğilimde bir seyir izleyerek günü 32,34 TL'den tamamlamasının ardından 32,20 TL'den işlem görmeye başladı.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcılar temkinli duruşunu koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 88 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, bu hamlenin yüzde 63 olasılıkla eylül ayında yapılması bekleniyor. Cuma günkü fiyatlamalar Fed'in eylülde yüzde 70 ihtimalle faiz indirimine gideceğine işaret ediyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem