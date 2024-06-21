‘Kamuda tasarruf’ kağıt üzerinde kaldı: Hükümet Konağı için devasa harcama

GERÇEK GÜNDEM-ERSAN KINIK

Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 Mayıs 2024 tarihinde, kamuda alınacak tasarruf tedbirlerini açıklamış ve bu tedbirler kapsamında yayımlanan genelgede, yeni bina satın alınmayacağı ve kiralanmayacağı belirtilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu binalarına ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kamu binalarına kişi başı metrekare standardı getirildi daha önce ve bunun etkin şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Mevcut binaların da kurumlar arasında etkin kullanımını sağlayacağız. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız.”

Tasarruf tedbirlerinin açıklandığı tarihten kısa bir süre sonra art arda imzalanan Hükümet Konağı inşaatları için yapılan ihale sözleşmeleri tepki toplamıştı.

82 MİLYON 900 BİN TL’LİK SÖZLEŞME İMZALANDI

Son olarak Edirne İl Özel İdaresi’nin, Edirne Enez Hükümet Konağı yapımı için 82 milyon 900 bin TL’lik sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre; 22 Nisan’da Enez Hükümet Konağı yapımı için düzenlenen ihaleye 7 firma katılarak teklifte bulundu.

1 firmanın teklifinin geçersiz sayıldığı ihalede, HYK Yol Yapı ve Arsem Enerji iş ortaklığı ile 13 Haziran’da sözleşme imzalandı.

KDV hariç 82 milyon 900 bin TL’lik sözleşmenin imzalandığı inşaatın, 16 Eylül 2025 tarihine kadar bitirilmesi öngörülüyor.

Tasarruf tedbirleri açıklamasının ardından sözleşmesi yapılan hükümet konakları inşaatlarının tamamı şu şekilde:

Manisa Selendi Hükümet Konağı: 94 milyon 800 bin TL

Şanlıurfa Siverek Hükümet Konağı: 202 milyon 490 bin TL

Hakkâri Çukurca Hükümet Konağı: 143 milyon 252 bin 621 TL

Edirne Enez Hükümet Konağı: 82 milyon 900 bin TL

Kaynak: Gerçek Gündem