Kamuda tasarruf sözde kaldı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 15 katlı bina kiraladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için Ankara Çukurambar'da 15 katlı bina kiralandı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kamuda tasarruf yine sözde kaldı” dedi.

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Kamuda tasarruf sözde kaldı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 15 katlı bina kiraladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Bakanlığın tasarruf tedbirleri kapsamı dışında olup olmadığını, binanın kimden kiralandığını, ne kadar süreyle kiralandığını ve kira bedelini sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tasarruf tedbirlerine uymayarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için yeni bir gökdelen kiraladığını iddia ederek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Öztunç, TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Öztunç, önergesinde, “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf paketi açıklamasının hemen ardından Çevre, Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için yeni bir gökdelen kiralamıştır. Mehmet Şimşek’in ‘bina kiralamasına asla izin vermeyeceğiz’ sözünden hemen sonra bina kiralanması kamuda tasarrufun yine sözde kaldığını ve halkı kandırmaktan başka bir şey olmadığını göstermiştir” dedi.

Öztunç, Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

"- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tasarruf tedbirlerine uymayarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için yeni bir gökdelen kiralamıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu binayı neden kiralamıştır? Bu binayı ne kadar süreliğine kiralamıştır? Aylık kira bedeli ne kadardır?
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tasarruf genelgesi kapsamında değil midir? Bu binanın kiralanması için Cumhurbaşkanlığından herhangi bir izin alınmış mıdır?
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu binayı kimden kiralamıştır? Bu binanın devletten büyük ihaleler alan büyük bir şirkete ait olduğu iddiası doğru mudur?
- Kamu kurum ve kuruluşları açıklanan kamuda tasarruf tedbirlerine ne kadar uymaktadır?"

Kaynak: ANKA

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