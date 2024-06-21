Fırıncı, kendi poşetini getirene ekmeği indirimli veriyor

Bilecik'te bir fırıncı, yaptığı kampanya ile kendi poşetini getirene ekmeği 1 TL indirimli veriyor.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fırıncı, kendi poşetini getiren vatandaşa ekmeği 1 TL indirimli satmaya başladı.

Doğayı koruma adına ilçede bulunan 4 şubesinde kampanya başlattığını belirten fırıncıf Haydar Doğan, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. İlçede 200 gram ekmeğin 8 TL'den satıldığını anlatan Doğan, kendi poşetini getiren vatandaşa ekmeği 7 TL' den sattıklarını ifade etti.

Esnaf Haydar Doğan açıklamasında; “Yaklaşık olarak 10 yıldır Bozüyük'te fırıncılık yapıyorum. 4 tane de şubemiz var. Düşündük, bir kampanya başlatmaya karar verdik. 200 gram ekmeğimiz 8 TL'den satılırken, biz poşetini getirene ekmeği 7 TL'den satmaya karar verdik. Poşetlerin çevreye çok zarar verdiğini biliyoruz. Ondan dolayı böyle bir kampanya başlattık. Doğamızı koruma adına. Bu kampanya sayesinde hem doğamızı korumuş oluyoruz, hem vatandaşımıza uygun fiyata ekmek vermiş oluyoruz. Kampanyamızı duyan müşterilerimiz bize sordular, memnun kaldılar ve teşekkür edip bu kampanyanın ne kadar süreceğini soruyorlar. Biz elimizden geldiği kadar kampanyamızı uzun süreli tutmaya çalışacağız” dedi.

Kaynak: İHA

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