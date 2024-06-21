Dün ertelenmişti: Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu

Dün ertelenen benzin ve motorin zammının ne zaman gerçekleşeceği belli oldu.

Dün ertelenmişti: Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 21 Haziran 2024 güncel benzin, motorin fiyatı ne kadar?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATINA ZAM VAR MI?

Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,67 liradan,

Benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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