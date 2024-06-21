Ayçiçek yağına zam geliyor
Uluslararası piyasada artan ham ayçicek yağı fiyatı nedeniyle yurt içinde de ayçiçek yağına zam bekleniyor.
Sıcak hava ve Ukrayna’da çekirdek stoklarının 1 milyon tonun altına düşmesi fiyatları artırdı. Uluslararası piyasada artan ham ayçicek yağı fiyatının yurt içinde raflara yansıması bekleniyor.
Sıcak hava koşulları, Hindistan ve Avrupa’dan artan talebin artmasının yanı sıra Ukrayna’da ayçiçek çekirdeği stoklarının 1 milyon tonun altına düşmesi nedeniyle ham yağ fiyatlarını tetikledi. Son 1 ayda ham ayçiçek yağının fiyatı yüzde 20’ye yakın yükselerek, 870 dolardan 1.030 dolara çıktı.
Dünya gazetesinde yer alan habere göre; uluslararası piyasada artan fiyatların iç pazara da yansıyacağını ifade eden sektör temsilcileri, bayram sonrası ve temmuz ayında ayçiçek yağının fiyatında yüzde 10’luk bir artışın yaşanabileceğini belirtiyorlar.
Şu anda zincir marketlerin kendi markalı 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 195 lira seviyesinde bulunuyor. Markalı ürünlerin fiyatı ise 250 ile 279,95 lira arasında değişiyor.