Ayçiçek yağına zam geliyor

Uluslararası piyasada artan ham ayçicek yağı fiyatı nedeniyle yurt içinde de ayçiçek yağına zam bekleniyor.

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Ayçiçek yağına zam geliyor

Sıcak hava ve Ukrayna’da çekirdek stoklarının 1 milyon tonun altına düşmesi fiyatları artırdı. Uluslararası piyasada artan ham ayçicek yağı fiyatının yurt içinde raflara yansıması bekleniyor.

Sıcak hava koşulları, Hindistan ve Avrupa’dan artan talebin art­masının yanı sıra Ukrayna’da ayçiçek çekirdeği stoklarının 1 milyon tonun altına düşme­si nedeniyle ham yağ fiyatları­nı tetikledi. Son 1 ayda ham ay­çiçek yağının fiyatı yüzde 20’ye yakın yükselerek, 870 dolardan 1.030 dolara çıktı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; uluslarara­sı piyasada artan fiyatların iç pazara da yansıyacağını ifade eden sektör temsilcileri, bay­ram sonrası ve temmuz ayında ayçiçek yağının fiyatında yüz­de 10’luk bir artışın yaşanabi­leceğini belirtiyorlar.

Şu anda zincir marketlerin kendi mar­kalı 5 litrelik ayçiçek yağının fi­yatı 195 lira seviyesinde bulu­nuyor. Markalı ürünlerin fiyatı ise 250 ile 279,95 lira arasında değişiyor.

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