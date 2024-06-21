Mehmet Şimşek, Erdoğan’ın ‘tefeci ve sömürgeci’ ilan ettiği foncularla görüştü

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ekonomiyi düzeltmek için kara paraya yöneldiğini belirterek yurt dışında yatırım arayışları yapmıştı. İngiltere’nin Londra kentinde çeşitli fon kuruluşlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, ülkeye temiz para getireceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu’nun 4 Kasım 2022’de Londra’dan şöyle seslenmişti: “Bu sabah Londra’dan halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar. Hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye’ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız.”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun buna benzer birçok açıklaması olmuştu. Ancak iktidar, Kılıçdaroğlu’nun bu gezilerini hedef almış; ülkeyi ‘sömürgecilere peşkeş çekeceğini’ iddia etmişti.

ERDOĞAN ‘SÖMÜRGECİ’ DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasından tam 3 gün sonra Gaziantep’te konuşmuştu. Kılıçdaroğlu’nun gittiği yerleri ‘sömürgeci’ ilan eden Erdoğan, şunları söylemişti: “Temiz para arıyormuş ama gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz de dahil tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış oradan? Para… Ya sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın?”

‘TEFECİ’ DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Denizli’de açılış yaparken Kılıçdaroğlu’nun gezileri hatırlatarak şu sözlerle hedef almıştı: “Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil’den alıyor.”

ŞİMŞEK ‘TEFECİ VE SÖMÜRGECİLER’İN KAPISINI ÇALDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erdoğan’ın geçmişte Kılıçdaroğlu’nu hedef alırken ‘sömürgeci ve tefeci’ ilan ettiği fon kuruluşlarıyla bir araya geldi. İngiliz haber ajansı Reuter, Şimşek’in dün Londra'da Deutche Bank tarafından düzenlenen toplantıda yatırımcılarla bir araya geldiğini duyurdu.

Katılımcıların verdiği bilgiye göre Deutsche Bank'ın Londra'da gerçekleştirdiği yıllık toplantıda 50 trilyon euro değerinde fon yöneten 150'den fazla yatırımcı yer aldı. Toplantıda Şimşek Türkiye ekonomisinde geçen 12 ayda yapılanlar ve gelecek bir yıl ile uzun dönemde atılması olası adımlar hakkında bilgi verdi.

DAHA ÖNCE DE TOPLANTILARINA KATILMIŞTI

Şimşek dün Londra'da düşünce kuruluşu Chatham House tarafından düzenlenen etkinlikte de konuşmuştu. Şimşek bu toplantıda "Para politikasını baştan inşa etmek biraz zaman aldı. Şu an sürdürülebilir, güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz" demişti.

Katılımcıların verdiği bilgilelere göre toplantılarda Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Uzakdoğu'dan sabit getirili menkul kıymetler, hisse senedi, altyapı ve girişim sermayesi yatırımcıları yer aldı.