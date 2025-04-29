Kamu İşçilerinin Zam Pazarlığında Bakan Vedat Işıkhan Son Noktayı Koydu! 600 Bin Çalışanı İlgilendiriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçinin emeğinin karşılığını almasının önemine vurgu yaparak, aynı zamanda reel ekonomik dengelerin de gözetileceği bir süreci yürüttüklerini belirtti. “Kısa sürede mutabakat sağlanmasını ve işçilerimizle el sıkışmayı arzu ediyoruz” diyen Bakan Işıkhan, tüm taraflar arasında hassas bir denge kurulması gerektiğinin altını çizdi.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Şubat ayında başlayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerine dair konuşan Bakan Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak teklif sunduğunu hatırlattı. Bakanlık olarak yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren bu sürece büyük önem verdiklerini belirten Işıkhan, “Toplu sözleşmeler çok taraflı ve dikkatli yürütülmesi gereken süreçlerdir. İşverenin sürdürülebilirliği, kamu maliyesinin durumu ve enflasyon verileri dikkate alınarak ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

MEMUR GÖRÜŞMELERİ AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Ağustos ayında memur ve kamu görevlileriyle gerçekleştirilecek 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri hakkında da bilgi veren Bakan Işıkhan, sosyal diyalog temelinde hareket ettiklerini vurguladı. Son yıllarda hayata geçirilen reformların, konfederasyonların taleplerine yanıt verdiğini belirten Işıkhan, sendikal özgürlükler ve özlük hakları konusundaki taleplere de dikkatle yaklaştıklarını söyledi.

1 MAYIS MESAJI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin de değerlendirmede bulunan Işıkhan, geçmişte yaşanan siyasi tartışmalara rağmen günümüzde kutlamaların daha olgun ve demokratik bir bilinçle gerçekleştirildiğini ifade etti. Marjinal grupların provokasyon girişimlerine rağmen milletin sağduyusunun galip geldiğini söyleyen Bakan, “Emekçilerin sesi, demokratik toplumların temelidir. Sendikaların öneri ve talepleri bizim için kıymetlidir” dedi.

İŞSİZLİK 25 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

İşsizlik oranlarına da değinen Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranının yüzde 7,9’a gerileyerek son 25 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Mart 2025 verilerine göre işsiz sayısının 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bine düştüğünü açıklayan Işıkhan, bu gelişmede mali disiplin ve aktif istihdam politikalarının etkili olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA