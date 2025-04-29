Otomotiv Sektöründe Yarım Asrı Devirdi: Alınmaması Gereken Markaları Nedenleriyle Sıraladı! Bunlardan Uzak Durun
Otomotiv sektöründe yarım asrı aşkın deneyimiyle tanınan tamir ustası Scotty Kilmer, sosyal medyada araç almayı düşünen milyonlarca kişiye seslendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kilmer, özellikle prestijli markaların bazı modellerinin uzun vadede sürücülere ciddi maliyetler doğurabileceğini vurgulayarak, “sadece gösteriş için araç almayın” mesajı verdi.
TikTok videolarında sık sık teknik tavsiyeler paylaşan Kilmer, BMW, Mercedes, Jaguar Land Rover, Volvo ve Volkswagen gibi markaların bazı modellerinden uzak durulması gerektiğini söyledi. Yüksek alım fiyatlarının yanı sıra, bu araçların bakım ve onarım maliyetlerinin sürücüleri zorlayabileceğine dikkat çekti.
SIKINTILI MARKALAR VE GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI
BMW: “Büyük masraf kapısı” diyen Kilmer, bu markanın güvenilirlik açısından zayıf kaldığını ve genellikle statü amacıyla tercih edildiğini belirtti.
Jaguar Land Rover: Hem satın alma hem de tamir maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, bu nedenle kullanıcıya büyük ekonomik yük getirebileceğini söyledi.
Mercedes-Benz: Sürüş deneyimi yüksek olsa da yedek parça ve servis ücretlerinin bütçeyi zorladığını vurguladı. Lexus gibi alternatiflerin daha ekonomik olduğunu ekledi.
Volvo: Güvenli yapısına rağmen, marka el değiştirdikten sonra bazı modellerin tahmin edilenden fazla bakım gerektirdiğini ifade etti.
Volkswagen: Bir zamanlar dayanıklılığıyla öne çıkan markanın yeni modellerinde kalite sorunları ve teknik arızalar görüldüğünü belirtti.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DİKKAT EDİN
Kilmer, elektrikli araçların çevreci olduğu iddiasına da mesafeli yaklaştı. Batarya üretiminin çevreye zarar verdiğini savunarak, batarya değişim maliyetlerinin kullanıcılar için ciddi bir yük olabileceğini dile getirdi.