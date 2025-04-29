Otomotiv Sektöründe Yarım Asrı Devirdi: Alınmaması Gereken Markaları Nedenleriyle Sıraladı! Bunlardan Uzak Durun

SIKINTILI MARKALAR VE GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

BMW: “Büyük masraf kapısı” diyen Kilmer, bu markanın güvenilirlik açısından zayıf kaldığını ve genellikle statü amacıyla tercih edildiğini belirtti.

Jaguar Land Rover: Hem satın alma hem de tamir maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, bu nedenle kullanıcıya büyük ekonomik yük getirebileceğini söyledi.

Mercedes-Benz: Sürüş deneyimi yüksek olsa da yedek parça ve servis ücretlerinin bütçeyi zorladığını vurguladı. Lexus gibi alternatiflerin daha ekonomik olduğunu ekledi.

Volvo: Güvenli yapısına rağmen, marka el değiştirdikten sonra bazı modellerin tahmin edilenden fazla bakım gerektirdiğini ifade etti.

Volkswagen: Bir zamanlar dayanıklılığıyla öne çıkan markanın yeni modellerinde kalite sorunları ve teknik arızalar görüldüğünü belirtti.